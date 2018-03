San José gana en el último minuto a Universitario

Cuando faltaba segundos para que finalice el encuentro, el plantel de San José logró el tanto de la victoria (con un gol de penal ante) Universitario al que venció por 2 a 1 el domingo en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro por la séptima fecha del Campeonato Apertura (reprogramado), el resultado les permitió sumar 16 puntos y acomodarse entre los primeros de la tabla del Grupo “B”.

Para los dos elencos el partido (interserie) era más que urgente la suma de puntos, los locales en su intento de llegar al primer puesto del Grupo “B”, en tanto que la visita tenía la finalidad de salir del incómodo puesto en el que se encuentra en la Serie “A”, por lo que las acciones del cotejo comenzaron con jugadas rápidas, pero también es verdad que fueron frenándose mientras transcurrían los minutos.

La “U” al mando de Oscar Sanz presentó a una plantilla con poder ofensivo, pues dispuso el ingreso de Bruno Pascua, Oscar Díaz y Marcelo Argüello, quienes tenían la misión de inquietar el arco del santo en el que estaba atento el golero Carlos Emanuel Franco quien tuvo duro trabajo que también inquietó a los defensores.

Mientras que en el santo el técnico Eduardo Villegas dispuso el ingreso de Carlos Saucedo junto a Rodrigo Ramallo, el primero fue duda en la alineación titular debido a que en la práctica del sábado sufrió un golpe y dejó los entrenamientos por precaución, pero finalmente jugó con la idea de ser un jugador desequilibrante ante un elenco ambicioso.

La lectura del partido que había realizado el técnico Villegas se cayó en el minuto 08 pues los jugadores no se repusieron del gol que había convertido el jugador Marcelo Argüello, de Universitario, el futbolista no perdona y de cabeza anota el tanto tras un centro perfecto que no deja escapar, el arquero Franco nada puede hacer ante la rápida llegada, ese gol fue lapidario para los santos, los jugadores tardaron en reaccionar.

Tuvieron que pasar 15 minutos para que el equipo de San José ingrese al sector estudiantil con la mirada puesta en el arco, Javier Sanguinetti convierte el tanto del empate (23´), la jugada se genera desde el medio campo y un error de salida de la defensa capitalina permite que el autor del tanto se eleve y de cabeza derrote al arquero de la “U”.

El 1 a 1 era un buen negocio para los visitantes lo que les obligó a cuidar su sector hasta que finalizó el primer tiempo, el técnico de los santos convoca rápidamente a sus dirigidos para conversar con ellos y replantear las líneas, pues debían ganar o ganar en una tarde complicada debido a que los estudiantiles estuvieron a 30 segundos de llevarse una unidad.

Para la segunda etapa ambos entrenadores replantearon la propuesta, pero también es verdad que el crédito orureño no estuvo en su mejor tarde, sufrieron hasta el último minuto del encuentro para quedarse con los puntos en una jornada en el que los nervios también les jugaba una mala pasada.

En el último suspiro el elenco de San José logra la victoria tras un gol de penal de Carlos Saucedo, el capitán del plantel se para frente a la pelota mira el arco, respira, toma impulso y remata fuerte para asegurar el 2 a 1 a los 95 minutos del encuentro, tras esa conquista finaliza el cotejo, el árbitro Joaquín Antequera dice que el tiempo se terminó.

