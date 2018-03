Insulza dice que se habló de una solución para Bolivia, pero sin soberanía

El exagente de Chile en La Haya, José Miguel Insulza, respondió a Amy Sander, una de las juristas del equipo jurídico boliviano, que durante su intervención de hoy señaló que “en 2006 el señor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y antiguo ministro de relaciones exteriores de Chile declaró y cito: ‘que la OEA considera a este tema como de interés de todo el continente'”.

Insulza respondió que, efectivamente, él fue partidario de buscar solución a los problemas que plantea Bolivia, pero aseguró que nunca habló de soberanía.

“Yo efectivamente siempre he sido partidario de resolver y de buscar solución a los problemas que nos plantea Bolivia, pero nunca he hablado de soberanía, ni de obligación de negociar, y eso es lo que estamos discutiendo acá”, afirmó en entrevista con medios chilenos.

Sobre las resoluciones de la OEA, el exagente de Chile en La Haya enfatizó que “todo el sistema internacional tiene distintos tipos de instrumentos. Uno son los tratados. El tratado es obligatorio, tiene que respetarlo todo el mundo. Después hay declaraciones solemnes, declaraciones de otro tipo, pero una declaración de la Asamblea General no tiene obligatoriedad jurídica, a menos que sea adoptada en virtud de un tratado. En este caso no había ese instrumento jurídico, ese instrumento jurídico que -entre paréntesis- Bolivia niega para Venezuela”, aseveró.

“Todo es francamente una farsa, porque leer una declaración es muy importante, pero entiendo que las cosas que dicen que yo dije. Una, que había que buscar solución al problema de Bolivia. Claro, estábamos en el año 2006, Ricardo Lagos le acababa de dar una excelente solución, que no incluía soberanía, que habían rechazado. Entonces francamente no me parece…esas cosas son cosas puramente efectistas, no tienen ningún sentido”, sentenció.

Para el exagente chileno, Bolivia ha sido un “especialista en la victimización”. Una estrategia que, dice, se ha recurrido en varias ocasiones. Desde la polémica visita del ex canciller David Choquehuanca a los puertos de Arica y Antofagasta hasta la jornada de los alegatos de este lunes, donde se acusó una “usurpación” por parte de Chile.

LA HAYA, HOLANDA/Agencias