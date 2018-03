Perú mantiene el veto a Maduro en Cumbre de las Américas

El nuevo gobierno de Perú tomó la decisión de no invitar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas que se logró el mes de abril en Lima, dijo el martes un funcionario peruano.

Nada ha cambiado en Venezuela para la decisión tomada por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, dijo a The Associated Press un funcionario de la cancillería peruana con conocimiento del tema que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para declarar.

Horas antes, el presidente Martín Vizcarra había dicho que el tema de invitar a Maduro a la cita regional “es un tema tan delicado que hay que dejarlo en la mano de los especialistas, y es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien está tomando las decisiones al respecto y nosotros respaldaremos “.

Vizcarra recordó además que los 14 países integrantes del Grupo de Lima respaldaron la decisión del gobierno de Kuczynski de no invitar a Maduro, y que esa acción se basó en la Declaración de la Cumbre de Quebec de 2001, que expresa que la alteración del orden democrático de un Estado constituye “un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno” en el proceso de cumbres americanas.

Maduro ha afirmado que asistirá a la cita de un invitado.

Tomado de El Impulso

GMR