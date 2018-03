Presidente Piñera: “Bolivia debe aprender a no confundir aspiraciones con derechos”

Tras la conclusión de los alegatos orales de la defensa chilena, en su último día en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, el presidente del vecino país, Sebastián Piñera, alertó que Bolivia “debe aprender a no confundir aspiraciones con derechos” y que no permitirán que el país altiplánico “intente distorsionar la historia”.

“Bolivia debe aprender a no confundir sus aspiraciones con derechos y mucho menos pretender que sus aspiraciones generen obligaciones para Chile”, dijo.

Además dijo que “Bolivia no logró probar ninguno de los tres puntos que necesitaba probar en forma acumulativa para validar su pretensión. No probó que Chile contrajo una obligación vinculante de negociar; no probó que Chile violó dicha obligación; y no probó que está supuesta obligación exista hoy”.

Piñera siguió los alegatos en La Haya desde el Palacio de La Moneda acompañado por el canciller interino, Hernán Larraín, y un grupo de parlamentarios.

El Mandatario aseguró que Chile ganó la Guerra del Pacífico y que dicho conflicto “no fue provocado por Chile como pretende hacer creer Bolivia, sino por la violación por parte del gobierno boliviano del Tratado de Límites del año 1874 (…) Esa gesta heroica nos llena de orgullo y no permitiremos que Bolivia intente distorsionar la historia”.

Explico que “Chile ganó la Guerra del Pacifico en buena lid, gracias al sacrificio, coraje y heroísmo de sus soldados y su pueblo”.

Recordó que en 1904 ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad que fijó los límites. “El tratado de 1904 fue válidamente celebrado, se encuentra plenamente vigente y debe ser estrictamente cumplido por los países que lo firmaron. Y, en consecuencia, no existen temas limítrofes pendientes“, puntualizó.

El jefe de Estado ratificó que él, al igual que sus antecesores “defenderá con firmeza y convicción” su territorio, el mar y su soberanía, y también cumplirá y hará cumplir el Tratado de 1904.

Piñera también valoró y felicitó a la delegación chilena por “la claridad y firmeza de la defensa chilena, basada en los hechos históricos, el derecho internacional y el tratado de 1904″.

LA PAZ/Fides-agencias

GMR