Arzobispo de Sucre: El amor vence todo

El Arzobispo de Sucre, Jesús Juárez, lavó los pies de 12 presos del penal de San Roque, como lo hizo Jesús de Nazaret hace más de dos mil años con sus apóstoles. Con esta acción el religioso comenzó los ritos de Jueves Santo en la ciudad de Sucre.

El religioso indicó “recordándoles que el amor lo vence todo y no hay entrega más grande y signo más bonito que el amar y ser amado”.

Asimismo Juárez evocó el mensaje del Papa Francisco cunado en 2015 visitó el penal de Palmasola en su visita a Bolivia, “mantenga la fe y la esperanza que esas rejas no les quite la ilusión, no maten la esperanza y que tampoco marchite su alegría, porque lo único que ha perdido aquí es momentáneamente la libertad, pero los derechos fundamentales de las personas está en ustedes y deben ser respetados”.

SUCRE/Loyola – Fides

