“Grease” celebra 40 años con edición especial y final inédito

Para celebrar el 40 aniversario de la cinta, protagonizada en 1978 por John Travolta y Olivia Newton-John, se pondrá la venta en 4K UHD y Blu-ray con material repleto de extras nunca vistos

La película Grease (Vaselina) celebra su 40 aniversario con el lanzamiento en 4K UHD y Blu-ray con material inédito repleto de extras nunca vistos, que incluyen un final inesperado y unos títulos de crédito animados también totalmente inéditos hasta ahora.

El filme supone una explosión de música y baile que ha marcado a generaciones enteras con canciones tan míticas como You’re The One That I Want, Grease Lightning, Look At Me, I’m Sandra Dee, Summer Nights, Hopelessly Devoted To You, Beauty School Drop Out y por supuesto, Grease.

El genial dúo formado por John Travolta y Olivia Newton-John en 1978, a día de hoy, continúa causando sensación.

¡Más vibrante que nunca!

En colaboración con su director original Randal Kleiser, Grease ha sido meticulosamente restaurada para recobrar su vitalidad original y dotarse de los más altos estándares de calidad en sonido, imagen y resolución.

El negativo original ha sido escaneado y ha recibido un intenso proceso de limpiado y corrección del color, empleando tecnologías de nueva generación como high dynamic range (HDR). Además, la banda sonora ha sido mejorada y ahora se escucha con mayor claridad. Como resultado, las nuevas ediciones de Grease son un placer para los sentidos casi medio siglo después, y proporcionarán a los fans una experiencia de cine en casa inigualable.

Las ediciones que saldrán a la venta el 9 de mayo son:

-Steelbook edición limitada Grease + Grease 2 en Blu-ray, disponible en todos los puntos de venta hasta fin de existencias. – Grease en ultra-alta definición (combo 4K UHD + Blu-ray en caja amaray) – Grease 2, la secuela del clásico, por primera vez en formato Blu-ray – Grease: Live! (DVD y Blu-ray), versión televisiva en vivo con Vanessa Hudgens.

Estas ediciones contarán con estos contenidos adicionales inéditos:

– Créditos principales animados y alternativos – ¿Sabías que los títulos de crédito de Grease fueron concebidos inicialmente como una secuencia animada.

– Final alternativo – Gracias al rescate del copión original en b/n de 16mm, conoceremos un final alternativo inédito de Grease.

LOS ANGELES, EEUU/Agencias

PAA