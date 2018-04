Abogados de los familiares de la “Guerra del Gas” califican el veredicto como “histórico”

Después de que el jurado de la Corte de Fort Lauderlade declarara como responsables al expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain, por los hechos de octubre de 2003, los abogados de los familiares de las víctimas calificaron el proceso y resultado como histórico “no solo para Bolivia, sino para todos los defensores de los derechos civiles y humanos”.

La abogada Judith Chomsky, parte de la Escuela de Abogados de la Universidad de Harvard, señaló que el hecho de que el jurado de la Corte declaró como responsables a las dos exautoridades “es fundamental para el movimiento de los derechos civiles de todo el mundo”.

Asimismo, Chomsky aseveró que no se conoce una fecha exacta en la que el juez del caso, James Cohn, emitirá un fallo final, después de que la defensa de las exautoridades apelaran la decisión del jurado por “inconsistencias” que, argumentan, podrían anular el veredicto.

Diversos reportes señalaron que la decisión del juez podría darse a conocer el 4 de mayo; sin embargo, tras ser consultada sobre el tema, Chomsky señaló que “no tenemos idea de cuándo el Juez va a dar su decisión final”.

“Van a ver actualizaciones antes del 4 de mayo, todavía no sabemos cuándo llegaría a una decisión”, aseguró.

En ese sentido, Chomsy dejó en claro que el Juez Cohn puede ratificar o rechazar la decisión del jurado; sin embargo, explicó, que en ninguno de los dos casos se modificaría el hecho de que ambas exautoridades fueron encontradas responsables, pero sí podría rechazar la sentencia o, en este caso, la indemnización.

“El Juez puede ratificar lo que dijo el jurado o no pero no cambia el hecho de que son resònsables. No puede cambiar los hechos”, aseveró.

Dejó en claro que cualquiera que sea la decisión del juez, tanto la defensa de los denunciados o de los demandantes podrán apelar la determinación.

“Queremos destacar que la lucha no ha terminado. Seguro habrá apelaciones y estamos listos para esa lucha”, aseveró.

FORT LAUDERDALE, ESTADOS UNIDOS/Agencias

