Héctor Arce: Anuncia presentación de descargos al CIDH

El Ministro de Justica, Héctor Arce, se refirió este jueves a la demanda contra el Estado boliviano que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió por violación de derechos humanos en la intervención en el Hotel Las Américas en abril de 2009. Señaló que no es la aceptación no es conclusiva y que el Estado puede presentar sus descargos.

“En primer lugar observamos que no se trata de un informe de admisibilidad y el Estado puede presentar descargos”, señaló Arce al referirse al informe de la CIDH. Agregó que ahora inicia el proceso en el que Bolivia puede presentar sus descargos y “su versión de los hechos”. Además, recordó que aún no se habían ejecutado los procesos internos pues el juicio por el caso aún no ha concluido.

El informe Nº6/2018 de la petición 1172-09 que la CIDH emitió el pasado 24 de febrero de 2018 admite la petición interpuesta por Carolina Dwyer y Giani Prado Herrera en representación de Mario Tádic y otros contra el Estado boliviano por vulneración de derechos humanos.

La denuncia habría sido presentada el año 2009, y el Estado boliviano habría presentado el año pasado observaciones a la jurisdicción de la CIDH, pero ésta se declaró competente por tratarse de derechos relacionados a la vida.

LA PAZ/Fides