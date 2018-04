Dirigente de Adepcoca dice que ministro Romero miente

El presidente de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, respondió este lunes a las acusaciones que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien lo acusó de estar aliado a la oposición y de estar al servicio de la embajada de Estados Unidos.

El Presidente de Adepcoca indicó: “Mucho le miente al país, ya es hora que ya no mientas más y deje de acusar así no más a quienes trabajan y no están de acuerdo con su partido”.

Gutiérrez también calificó como difamación a las versiones del ministro Romero y le advirtió que, de continuar realizando esas declaraciones, los 37 mil cocaleros de los Yungas le iniciarán una demanda.

El conflicto de los Yungas surgió después de que un Comité Ad Hoc, acusado de tener apoyo del Gobierno, intentó tomar la directiva Adepcoca, pero los cocaleros se movilizaron y lograron recuperar su sede y que Franklin Gutiérrez se mantenga como presidente de la organización.

LA PAZ/Fides