El sociólogo, Carlos Mendoza, quien es parte de la Organización No Gubernamental (ONG) Belga “Centro Tricontinental”, aseguró a radio Fides que ante el derrumbe y una crisis del poder los poderosos continúan y tiene la capacidad de decir a la sociedad que no pasa nada.

“El problema que es que en esta crisis, el poder tiene la capacidad de decirnos no se derrumbó nada, ustedes sigan actuando como siempre, circulen, pero en el fondo cada vez más nos damos cuenta que sí hay este derrumbe, que sí hay la intensión de rearticularnos de nuevas formas, de generar nuevos esquemas sociales”, dijo.

En su criterio, esta crisis que estamos viviendo del sistema occidental, aquella que impuso Estaos Unidos pos Segunda Guerra Mundial, “es una crisis de poder”.

Para Mendoza, el poder es lo que hace funcionar la sociedad, sin embargo cuando el sistema social ya no funciona es cuando ya no creemos en ella y para que funcione el sistema social requiere que creamos en ella. “Para que deje de funcionar simplemente tenemos que perder la fe en el poder y resulta que el poder es intangible, no tiene consistencia, simplemente tenemos que tener fe y cuando empezamos a perderle fe entra en crisis”, apuntó.

Si el sistema social funciona entonces la articulación de los grupos funciona, según el entrevistado. “Entonces, la sociedad funciona el poder funciona, creemos en las autoridades, pero cuando ya no creemos ya no funciona, entonces el sistema social se va empezar a derrumbar porque la gente ya no cumple lo que debe hacer, la gente comienza a creer en otras cosas, a hacer otras cosas”, explicó.

Indicó que hay una crisis de legitimidad en el mundo entero, pero que ante esto, la luz de la esperanza es que están brotando nuevas intensiones de organización de grupos sociales.

LA PAZ/Fides

GMR