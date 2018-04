Gobernación de Chuquisaca afirma que sin límites definidos estudio sobre Incahuasi será ilegal

El jefe de gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Ever Almendras, afirmó que la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incurrirá en una ilegalidad si da inició a un nuevo estudio sobre el campo gasífero Incahuasi sin antes tener definidos correctamente los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz.

“Mientras no tengamos límite definidos nosotros rechazamos cualquier estudio de yacimientos porque eso estaría en contra, incluso, de lo que determina el fallo constitucional que establece la suspensión del pago de regalías mientras no se definan límites entre ambos departamentos”, indicó según un reporte de radio Loyola Fides.

En su criterio, las autoridades de YPFB se “están equivocando” porque en este momento no se tiene definidos los límites mediante una Ley pues la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional “establece que primero se tenga límites definidos mediante Ley”. “Mientras no se tenga límites definidos mediante ley, con una resolución ministerial yacimientos no puede convocar a nuevos estudios”, apuntó.

No descartan asumir acciones legales en contra de quienes se rehúsan a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció el congelamiento del pago de regalías en tanto no se realice un nuevo estudio en base a límites definidos por Ley

La Gobernación chuquisaqueña convocó para el lunes a un encuentro departamental de instituciones y organizaciones sociales de la región en la que se definirá acciones en defensa del campo gasífero Incahuasi. Además instruyó a la parte técnica y jurídica de esa repartición que haga el análisis correspondiente a las “irregularidad” en las que pretende incurrir YPFB.

SUCRE/Loyola Fides

GMR-MOS