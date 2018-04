Al Alcalde de Oruro le tiene sin cuidado la imputación de la Fiscalía por las mochilas

Al alcalde de Oruro, Édgar Bazán, le tiene sin cuidado la imputación del Ministerio Público por el sobreprecio y otras irregularidades en la adquisición de mochilas como parte del Programa Mi Carpeta, el año 2016. Además comunicó que la Contraloría General del Estado está realizando auditoría sobre el tema.

Vamos a demostrar que en el tema de las mochilas, por lo menos Edgar Bazán Ortega como alcalde no tiene, absolutamente, nada que ver”, dijo.

Además, comentó que él en su calidad de alcalde ha solicitado, hace un tiempo, a la Contraloría General del Estado, como órgano rectos del control gubernamental, que realice auditoría especial.

“En este momento la contraloría está practicando auditorías sobre todo el proceso de contratación y ese va ser el documento final para establecer qué es lo que pasó con el tema mochilas”, sostuvo.

De hecho, dijo este tema no es nuevo pues de es de hace seis meses. “Entonces lo que haremos es que dejaremos trabajar a la Fiscalía como director funcional de la investigación. He escuchado, he visto a algunos concejales que han ido a La Paz para mostrar que es un tema nuevo, no, es un tema viejo”, indicó.

Le puede interesar: Imputan al alcalde de Oruro Édgar Bazán por el caso mochilas

ORURO/Fides

GMR-JH