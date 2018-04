Comcipo culpa del fracaso del revocatorio al hostigamiento del Gobierno

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, culpó este lunes al hostigamiento del aparato estatal para el fracaso en la recolección de firmar para el revocatorio contra el alcalde William Cervantes. No lograron recolectar las más de 41 mil firmas requeridas para la iniciativa y solo lograron 35.264.

“Nosotros no vamos a negar, ustedes conocen cómo nosotros hemos estado contra todo este tema, han preparado bien las autoridades para que no se realice (el revocatorio) del Alcalde, sabemos, si entregamos amedrentados amenazados; familias de los funcionarios públicos de ustedes de los medios comunicación firmaron, algunos de sus colegas firmaron y no queremos hacerles daño, con estas autoridades que son vengativos”, indicó.

Por su parte, Emilio Elías quien encabezó la iniciativa del revocatorio tras señalar que solo se alcanzó las 35 mil firmas, dijo que será un consejo consultivo quien decida qué hacer con los libros llenados, además de proseguir o no con el proceso para concejales, asambleístas y Gobernador hasta el venidero jueves 19 de abril.

En total los libros que se han podido llenar son 365 haciendo un total de 36.500 para que puedan ser firmadas de los cuales han sido observados, anuladas 405, blancas 831, haciendo un subtotal de 1.236, pero restando tenemos válidos con firmas correspondientes, 35.264”, indicó.

POTOSÍ/Fides

