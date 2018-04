Ministro de Defensa comparecerá ante la Asamblea por error de militares

La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados tiene lista la minuta de comunicación para que el ministro de Defensa, Javier Eduardo Zabaleta López, pueda comparecer ante la Asamblea Legislativa y responda a la petición de informe sobre el incidente del pasado lunes 9 de abril, cuando efectivos militares de la Unidad de Control Aduanero (UCA) dispararon por error contra un camión que ingresaba con mercadería legal, en proximidades a la localidad de Huachacalla.

El diputado orureño por el MAS, Aniceto Choque Chino, miembro de esta comisión, denunció que esa noche no solo se aplicó arbitrariamente la Ley 140 que aún no está siendo promulgada por el presidente Evo Morales, sino que se cometieron otras irregularidades como haber instalado una tranca, donde no correspondía.

“Queremos saber quién ha autorizado para que se pueda realizar una tranca en un lugar donde no está autorizado, quién ha dado la orden para que disparen a un ciudadano que estaba transportando carga legal”, puntualizó.

El diputado Choque, que antes de ser parlamentario era el principal ejecutivo de los choferes orureños, anunció que se pedirá el resarcimiento de los daños ocasionados, por los más de 20 disparos que afectaron a dicho camión.

Adelantó que se pedirá el procesamiento de estos militares, incluso en la justicia ordinaria, por las circunstancias en las que se produjo el incidente.

ORURO/Fides

GMR-JSM