Alcalde Revilla: Soy perseguido desde el día siguiente de mi posesión

El Alcalde Luis Revilla denunció este lunes que es perseguido políticamente desde el día siguiente que asumió como autoridad edil paceña y recientemente con las falsas denuncias realizadas por el concejal del MAS Jorge Silva.

“En mi caso estoy siendo perseguido políticamente desde el día siguiente que he asumido el cargo de Alcalde y le he ganado la elección al MAS, antes de ser Alcalde no tenía una sola denuncia, de nada, habiendo sido funcionario público durante varios años”, puntualizó el Alcalde.

La persecución política se materializa, agregó Revilla, a través de las 40 denuncias efectuadas en su contra y que no siguieron su curso porque no tenían asidero real ni legal. La reciente denuncia está referida a un presunto favorecimiento a la empresa Fabros Motors en la licitación para la adjudicación en la compra de los buses Pumakatari.

“El día que he asumido de Alcalde he empezado a recibir todas estas denuncias de todo y de nada, cosas sin sentido, incluso de expropiaciones mal hechas que había hecho el Gobierno Municipal antes de que yo nazca y tengo que acudir a la Fiscalía a responder sobre una y otra cosa, lo voy a hacer las veces que sea necesario porque no tenemos nada que ocultar”, remarcó la autoridad edil.

En referencia a la detención domiciliaria del Alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por el caso mochilas chinas, Revilla espera que se respeten sus derechos constitucionales y se mantenga la institucionalidad de esa Municipalidad.

LA PAZ/Con datos del GAMLP