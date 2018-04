Canciller de Chile: Unasur no conduce a nada

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, expresó este lunes que el bloque regional Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), conformado por 12 países, no es capaz de resolver los problemas de la región y le cuesta mucho a los países mantenerlo.

“Unasur no conduce a nada: no ayuda a la integración, no es capaz de resolver los temas, funciona por veto –y hay veto permanente-; es una situación que, para los países que firmamos esta declaración, es impresentable, incluso ante nuestra ciudadanía”, “, sostuvo Ampuero y después agregó: “La declaración de los seis países se debe a que Unasur está paralizado desde hace más de un año y medio: ¡Paralizado!”.

“Lo central es una inquietud de que una institución enorme, que tiene una sede cerca de Quito cuya construcción costó 60 millones de dólares, no está funcionando y les cuesta mucho a los países”, indicó Ampuero.

De esta manera El Canciller de Chile explicó las razones que llevaron a seis países – Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, incluido Chile- a suspender su participación en la entidad y demandaron “resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización”.

SANTIAGO DE CHILE/Con datos de radio Cooperativa

PAA