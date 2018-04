Autoridades de Bolivia y Argentina dan legalidad a un paso fronterizo ilegal

Las autoridades de los municipios de Bermejo, Bolivia, y de Aguas Blancas, Argentina, dan legalidad a un paso fronterizo donde están instalado el “puerto de los Gomones” que son embarcaciones precarias e improvisadas que realizan el transporte ilegal de personas y carga. Es más, la Alcaldía de Bermejo cobra 1 boliviano por cada bulto trasladado en los gomones.

A pocos metros del lugar está el paso oficial donde “las chalanas”, que son pequeños embarcaciones, prestan su servicio y donde la alcaldía bermejeña no cobra un solo centavo. En ambos casos se transportan personas y mercadería, aunque por las características en “las chalana” se transporte menos mercadería.

Según un reporte de radio Fides Bermejo, las autoridades de ambos países prefieren hacerse de la vista gorda porque existe un importante movimiento económico que además genera fuentes de trabajo para los pobladores de ambas ciudades fronterizas.

“En Aguas Blancas no hay trabajo y a la gente no le queda otra que trabajar en el transporte de la mercadería, en el bagallo como le decimos comúnmente, (…) reconocemos, el Gobierno de la nación argentina reconoce que esta actividad genera trabajo por lo consiguiente ha tomado la decisión de regularizar, no de cortarla”, explicó el representante del partido gobernante argentino, Diego Guzmán.

Similar criterio informó el concejal de Bermejo, José Luis Morales. “No es un puerto habilitado los gomones, hacen pasar mercadería, es ilegal pero ellos lo custodian, el ilegal pero hacer pasar mercadería, es un tema especial, porque es el sustento de muchísimas familias no solo en Argentina sino también en Bolivia”, indicó.

BERMEJO/Fides

