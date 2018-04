Empresarios califican de político el incremento salarial y no pagarán el segundo aguinaldo

Los empresarios aseguran que el incremento salarial del 5,5 por ciento al haber básico y el 3 por ciento al mínimo nacional, además del pago del doble aguinaldo, que fue acordado anoche entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) fue una decisión política, además creen que este año no habrá el doble aguinaldo.

“Hemos hecho conocer a la ciudadanía los efectos nocivos de un incremento superior al 3 por ciento, el Gobierno ha tomado una decisión política haciendo un incremento que nosotros creemos no es el que sigue la realidad económica y por lo tanto es el gobierno quien deberá asumir la responsabilidad de este incremento”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, según un reporte de radio Fides.

El empresario adelantó que con este incremento y con el pasar del tiempo los indicadores económicos “seguirán deteriorándose”. En su criterio, esto significará el incremento del déficit fiscal, desempleo y la disminución de la inversión privada.

“El tema económico no puede ser sujeto a una negociación política porque después el efecto nocivo lo vamos a ver todos los ciudadanos”, apuntó.

Salinas anunció también que “no se va pagar el segundo aguinaldo” pues en base a sus estimaciones y análisis, que toma en cuenta las inundaciones y la inversión pública el país, el país no llegará al crecimiento del 4,5 como establece la norma para el doble aguinaldo.

“De acuerdo al análisis de nuestros economistas no vamos a alcanzar un crecimiento del 4,5 y anunciamos el no pago del doble aguinaldo. (…) Es una garantía en base a las proyecciones, esa es una garantía sujeta a una condición (crecimiento), creemos que esa condición no se va dar así que no vamos a incluir en nuestro presupuesto el segundo aguinaldo”, explicó.

