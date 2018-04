Bolívar obtiene un cero con Oriente

El plantel de Bolívar terminó la fase de grupos con un empate contra Oriente Petrolero (0-0), el partido se jugó en el estadio Simón Bolívar, de La Paz por la décima cuarta fecha del Campeonato Apertura de la División del Fútbol Profesional Boliviano, los celestes sumaron su cuarto encuentro sin poder disfrutar el dulce sabor de la victoria.

El partido finalizó en medio de críticas, los exigentes hinchas del elenco celeste no están conformes con el rendimiento del plantel pues no les gusta para nada que su elenco pase la nota raspando y en su casa, pero también es verdad que el entrenador Vinícius Eutrópio realizó modificaciones en los onces iniciales que presentó en los últimos cotejos que les tocó jugar.

También es verdad, que el rendimiento del plantel no es de los mejores, además no sólo los resultados son negativos en este torneo, también en la Copa Libertadores de América en el que no están con un puntaje ideal y todo puede pasar en los encuentros que resta jugar, por lo que la lluvia de críticas no se dejó esperar y salieron del campo de juego con algunas silbatinas de por medio.

Entre tanto, el equipo visitante que llegó a la ciudad de La Paz el pasado lunes para seguir con sus entrenamientos pensando ya en los partidos de los Play Offs, la preparación que realizó permitió al elenco no dejar crecer a Bolívar, además se defendió y hasta estuvo a un paso para sorprender al arquero Romel Quiñónez con un remate directo al arco de Maximiliano Freitas.

