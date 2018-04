Nicaragua: Miles marchan contra el presidente Daniel Ortega

Decenas de miles de nicaragüenses participaron el sábado en Managua en la marcha “Por la Paz y la Justicia” convocada por la Iglesia Católica, la segunda manifestación multitudinaria en menos de una semana después de las protestas que tuvieron como saldo 63 muertos, 15 desaparecidos y centenares de heridos, según datos de organismos de derechos humanos que no han sido ni confirmados ni rechazados por el gobierno del sandinista Daniel Ortega.

En la peregrinación convocada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua estuvieron representantes del sector privado -organizadores de la marcha del lunes-, campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico en el país y estudiantes que lideraron las primeras protestas provocadas por la reforma a la ley del seguro social.

“Vamos a marchar por la paz, porque haya justicia, los nicaragüenses necesitamos un mejor país y lo vamos a conseguir”, dijo Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, al canal 100%Noticias al inicio de la marcha.

Francisca Ramírez, líder del movimiento de campesinos anti-canal, explicó a The Associated Press que quisieron participar en la marcha porque “es momento de que Daniel Ortega entienda que no va a seguir haciendo con este país lo que quiera… Ya ha sido suficiente, queremos paz pero con justicia por los asesinatos”.

Los campesinos salieron en camiones desde lugares recónditos del país desde el viernes para poder llegar a Managua a mediodía del sábado. También se realizaron peregrinaciones en ciudades como León, en el oeste del país, y Matagalpa, en el norte.

GMR