Universitario pierde con San José y se queda sin segunda fase

Para el plantel de Universitario finalizó el suplicio que les tocó vivir en la fase de grupos del Campeonato Apertura en el que terminó último de la Serie “A”. El equipo que dirige el técnico Oscar Sanz este domingo volvió a caer en casa, esta vez San José le ganó por 1 a 2 en la última fecha se las series.

Para la “U” la primera fase del campeonato no fue de las mejores, pues el tema futbolístico no fue su único problema, también tropezaron con otros inconvenientes y el desentendimiento entre directivos que originó que el plantel no trabaje y hasta se presentaron con un plantel juvenil que dio la cara por el club ante Wilstermann, por lo que el estudiantil quiere cerrar esta amarga historia e iniciar otra en la liguilla en el que quiere dar pelea por la plaza a la Copa Sudamericana.

Los santos lograron la victoria sin muchas complicaciones, si el grupo de jugadores se habría propuesto el resultado sería más abultado. El crédito orureño comenzó a sumar los tres puntos con un gol de Carlos Saucedo a los 46 minutos del primer tiempo del juego, Carlos Saucedo convierte de pelota quieta, con el remate al ras del piso finaliza la primera mitad de juego.

Para el segundo tiempo el técnico Eduardo Villegas, de San José realiza cambios en el plantel para darle mayor tranquilidad al equipo, cuando se jugaba el minuto 60 llega el segundo tanto para los visitantes, es Víctor Hugo Melgar que sorprende a la defensa estudiantil tras un pase de Rodrigo Ramallo, el autor le gana al arquero Eder Jordán que nada puede hacer.

En el minuto 80, el árbitro Raúl Orosco cobra penal para el dueño de casa, la falta fue evidente, Rodrigo Borda pide la pelota la acomoda respira, toma impulso y con seguridad la manda al fondo del arco de San José, el tanto del honor salvó de la crítica al jugador el resto dejó el campo de juego en medio de gritos e insultos.

SUCRE/APG

