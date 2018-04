Víctimas de las dictaduras piden al Gobierno embargar bienes de García Meza

El presidente de la Plataforma de los Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras, Julio Llanos, sostuvo el lunes, que tras la muerte del dictador Luis García Mesa, el Estado igual debe cumplir con las víctimas de los gobiernos de facto y debería embargar los bienes del exgobernante y monetizarlos.

“La ley es clara, hay que caer sobre las fortunas de los dictadores (…) el Estado boliviano es el agresor, y es el Estado boliviano que tiene que solucionar este problema, no puede rehuir; que mueran los dictadores, que no tengan plata ni nada, no importa (…) ningún estado puede argüir situación de desarrollo”, sostuvo Llanos.

Por otra parte pidió al Gobierno que de una vez el pague el resarcimiento de daños a las víctimas de las dictaduras.

Con relación a la conformación de la Comisión de la Verdad, indicó el dirigente, que dicha entidad no ha tenido ningún resultado, siendo que esa comisión deberían buscar toda la documentación e interrogar a todos los que participaron en la dictadura que aún están vivos para establecer la verdad de los hechos, lo cual no hizo hasta el momento.

Llanos dijo que debería conformarse una nueva Comisión de la Verdad, en la que participen las víctimas de las dictaduras, para llevar a delante un trabajo con resultados.

LA PAZ/Fides

PAA