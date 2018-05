En medio de la crisis de Incahuasi, designan nuevo Viceministro de Autonomías

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, posesionó hoy a Gonzalo Vargas Rivas como nuevo viceministro de Autonomías, en reemplazo de Hugo Siles.

Este cambio de autoridad se registra en medio de un conflicto latente entre Santa Cruz y Chuquisaca por el campo gasífero Incahuasi. En más de una ocasión, sectores en conflicto cuestionaron a Siles.

A principios de este mes, el propio gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, a tiempo de ratificar que nunca participó de un proceso de conciliación del tema limítrofe, pidió la salida de Siles por supuestamente parcializarse con Santa Cruz.

Rada dijo que Siles presentó su renuncia y se está designando a una nueva persona en el cargo para mantener una característica del Gobierno, que es coordinar de manera “fluida, abierta y muy sincera con los sectores sociales y todas las regiones”.

“Es una característica que hay que mantener y preservar, puesto que no es suficiente con tomar decisiones o tener buenas intenciones, porque si esas decisiones e intenciones no son comunicadas, coordinadas, informadas y no son socializadas como corresponde, a la larga pueden generar conflictos”, sostuvo.

Es chuquisaqueño de nacimiento, pero según Rada refleja la interrelación entre departamentos.

LA PAZ /Agencias