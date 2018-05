Roban los libros de firmas del proceso revocatorio del Alcalde de Tarija

Andrés Meriles, promotor del proceso revocatorio contra el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, denunció el lunes cuatro personas con armas de fuego le robaron 250 libros con al menos 25.000 firmas que debían ser presentados al Tribunal Departamental Electoral (TED) para continuar con la causa contra el munícipe tarijeño.

“El lunes entre las 20.30 a 21.00 cuando me dirigía a casa y por inmediaciones de Ende, en Tablada Grande, sufrí un atentado, porque se bajaron cuatro tipos de un vehículo, con armas de fuego, directamente me señalaron y dijeron dónde están los libros, se llevaron los libros que estaban en dos bolsas negras y los restantes los mancharon con un líquido negro”, indicó en un encuentro con los medios.

Detalló que el pasado lunes se presentó al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija para entregar los 250 libros, “pero no le quisieron recibir y me indicaron que debía presentar todos y por eso me los lleve”.

“En los 250 libros tenía 25.000 firmas, más los otros libros que no estaban ordenados, que transportaba en mi vehículo se sumaban 31.800 firmas que había recolectado. Yo me encuentro consternado y preocupado, por la gente que ha confiado en este proceso y estaba yendo bien”, lamentó.

Informó que presentó una denuncia a la Policía el mismo día del robo al recordar que debía recolectar 48.500 firmas para el revocatorio del alcalde, Rodrigo Paz.

TARIJA/Fides

