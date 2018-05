Senador Ortíz denuncia que el exministro Groux fue favorecido concontratos de Odesur

E

l senador de oposición Óscar Ortiz, denunció este miércoles que el Gobierno le adjudicó de forma directa al exministro de Culturas, Pablo Groux, un contrato de 11 millones de bolivianos, para organización de las ceremonias de inauguración y clausura de los juegos Odesur a realizarse a mediados de mayo en Cochabamba.

“Le están adjudicando de forma directa a la empresa Kronopios, una empresa unipersonal del señor Pablo Groux 11 millones de bolivianos, casi 1.600.000 mil dólares para los servicios de organización de la organización y la clausura de los juegos Odesur”, enfatizó.

Asimismo, el legislador indicó que llama la atención que esta empresa fue creada, en junio del 2015, con un capital de 75 mil bolivianos, es por ello que hubiese sido mejor sacar una convocatoria pública de licitación y así no hubiese cumplido con los requisitos para adjudicarse a la estipulación mencionada.

“Otro tema que nos llama la atención y que comprueban el favoritismo hacia el señor Pablo Groux es el hecho de que a esta empresa no se le exige boletas de garantías. Cuántas empresas y cuántos empresarios, especialmente pequeños y medianos, se quedan fuera de las convocatorias y contrataciones públicas porque no tienen la capacidad de conseguir una boleta bancaria de garantía; al señor Pablo Groux no se le exige”, acotó

Ortiz, además, sostuvo que se buscó en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la experiencia de la empresa Kronopios para que se le adjudicara este contrato y no se encontró ninguna. Por lo señaló que se presume que este caso se tratara de un hecho de corrupción.

“Se le asigna (este contrato) a una persona estrechamente vinculada al gobierno del presidente Evo Morales, prácticamente durante los 10 últimos años que ha ocupado cargos tan importantes como ser: Ministro de Culturas, como ser embajador ante la Unesco, como ser viceministro, como haber sido gerente del canal Abya Yala”, agregó.

LA PAZ/Agencias

