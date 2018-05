Opositores envían carta a la OEA oponiéndose a la postulación de Nardi Suxo

La bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Asamblea Legislativa Plurinacional, envió este jueves una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) expresando su oposición a que Nardi Suxo sea elegida como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH), sostienen que la ex ministra “no es independiente” por haber sido funcionaria de la administración de Evo Morales.

“Nosotros creemos que la señora Nardi Suxo no merece ir a ese cargo, no porque sea buena persona o mala persona, simplemente porque ella recibe órdenes de un gobierno y no es independiente”, aseveró Murillo en conferencia de prensa.

El senador opositor, detalló que la misiva está dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que expresa su “oposición férrea” a que Suxo sea parte de la Corte – IDH. Anunció, además anunció de un “lobby”, entre los países componentes de la OEA para evitar que Suxo asuma el cargo si fuera elegida.

Desde el anunció de la postulación de Suxo como candidata a la Corte de Derechos Humanos de la OEA, las voces de protesta se levantaron de parte de la oposición política y de las organizaciones de derechos humanos.

LA PAZ/Fides

paa