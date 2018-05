Alejandro Chumacero: “Para ganarme al confianza trabajé duro”

“Hay diferencias abismales, pero no tenemos nada que envidiar, hay todo para poder competir son 11 contra once, mi país no tiene nada que envidiar, solo hay que tener las ganas de superación e ir con todo. Cada técnico es distinto, todos tienen su idea de juego, el profesor me ayudó mucho, se aprende en cada faceta. Poco a poco agarré ritmo, para que me den la oportunidad y la hice de la mejor manera, trabajé mucho”, aseveró Alejandro Chumacero.

El exjugador de The Strongest se encuentra en la ciudad de La Paz, gozando de unas merecidas vacaciones después de un exigente trabajo con su equipo Puebla, de México donde milita y se constituyó en titular indiscutible y es reconocido como uno de los refuerzos que llegó para aportar en el elenco que es dirigido por el mexicano Enrique Meza.

Gracias a la campaña que cumplió, en el elenco mexicano el boliviano es pretendido por equipos reconocidos como América y Pumas de la UNAM, pero el jugador prefiere no referirse a ese tema y se limita a puntualizar que se encuentra “simplemente estoy feliz y tranquilo en mi equipo, eso manejan los dirigentes y mi representante. Agradeciendo a la gente de México y Puebla que me abrió la oportunidad de mostrar mi fútbol”, aseveró el futbolista en conferencia de prensa en el que se refirió a muchos temas.

En el plantel de Puebla, el jugador boliviano se abrió espacio desde que fue tomado en cuenta por el técnico mexicano (12 de enero ante el Monarcas, en Morelia con el perdieron por la mínima diferencia).

“Contento de estar en La Paz, mi Bolivia, a disfrutar de estos días, porque después debo volver. En México tuve que acoplarme a lo que son ellos, trabajé muy duro para estar en el equipo, traté de habituarme de la mejor manera. Tenía que darle mucho más aún para ganarme la confianza de los profesores y compañeros al igual que de los medios, fui aprendiendo. Trataré de seguir aportando en el Puebla”, añadió el futbolista.

LA PAZ/APG