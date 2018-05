La Cámara Agropecuaria del Oriente se declara en emergencia por Ley de Empresas Sociales

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró en emergencia contra la Ley de Empresas Sociales, el pago del doble aguinaldo y analizará adoptar medidas por eso se convocó a un congreso extraordinario, informó Fredy Suárez, presidente de la organización empresarial.

“Con el tema de las empresas sociales no estábamos para nada de acuerdo, no considerábamos ni siquiera analizar los artículos, porque esa ley para los sectores es lapidaria. (…)En cuanto al segundo aguinaldo que suena, hay que respetar las leyes porque si no crecemos el 4,5% no se paga y en el incremento salarial, no se está en condiciones y no porque estemos en contra de los trabajadores si no porque el sector agropecuario está golpeado”, sostuvo Suárez.

El dirigente de los agricultores acotó: “En el congreso esperamos que asistan los 18 sectores afiliados a la CAO, ellos son los que determinarán qué hacer y se sacará un mandato para ponerlo en práctica”.

Por su parte Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), indicó que su sector rechaza el incremento salarial ya que ha sido el doble de la inflación y el salario mínimo que parecería poco un 3% pero que afectará de gran manera. “En cuanto a la Ley de empresas, no estamos de acuerdo y ni vamos a revisar un solo artículo”, apuntó.

SANTA CRUZ/Fides

paa