Hermano del importador de las mochilas trabaja en el Concejo, dice que no tiene nada que ver

Recientemente se supo que el hermano de Juan de Dios Morales, importador, propietario y representante de la empresa MSPC SRL., importadora de asfalto y mochilas trabaja en el Concejo Municipal de Cercado en Cochabamba desde 2015, cuando los Demócratas ingresaron al Gobierno Municipal.

Se trata de Catalino Morales, quien aseguró que se enteró del problema de las mochilas por los medios de comunicación pero que su familia en especial su mamá es la que sufre.

Sobre su hermano dijo: “En este momento no sé, porque él llega, se va, hace un tiempo, hace un mes (solo nos damos) el saludo, ¿cómo está?, ¿cómo está la mamá?, esa es la pregunta cotidiana (que no hacemos) cuando él llega”, explicó según un reporte de radio Fides Cochabamba.

Informó que es ingeniero de profesión, es abogado y con varias especialidades en gestión ambiental. Trabaja en el Concejo desde agosto de 2015. “Yo presenté mi currículo a la directiva del Consejo Municipal”, indicó.

“Yo simplemente soy un asesor, un técnico, que solamente hace sus informes para poder recomendar a los concejales, pero yo he venido aquí a trabajar y por eso ustedes pueden preguntar a cualquier profesional aquí que yo me dedico exclusivamente a mi trabajo porque no tengo tiempo para otras cosas”, indicó.

Cree que la situación de su hermano debe ser investigada. “Seguramente él debe aclarar y se debe investigar hasta el último, yo también estoy de acuerdo que se investigue, todo, todo y que se dé con la verdad absoluta”, apuntó.

COCHABAMBA/Fides

GMR-EECH