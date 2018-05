Se modificará el calendario escolar en Sucre por paro de actividades

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, adelantó este miércoles que el calendario escolar en la ciudad de Sucre será modificado por el paso de actividades que se registrar en la capital del país. Se hará una evaluación unidad por unidad para aprobar un plan de recuperación.

Cuando uno de los periodistas le pregunta al Ministro sobre si se ampliará el calendario éste responde “necesariamente” pues “ya son casi dos semanas que hay una irregularidad en pasar clases y eso implica que necesariamente tiene que hacerse una evaluación unidad por unidad”. Por tanto cada director debe presentar un plan de recuperación y sobre ese plan se hará la aprobación de un plan general.

Explicó que si bien en Sucre la situación es compleja porque el paro es total, en las provincias de Chuquisaca el panorama es diferente pues ha habido días en que han hecho bloqueos y eso impedía el desarrollo normal de las labores y otros días suspendieron los bloqueos lo que permitió que la labores sean continuas.

No quiso referirse a los descuentos porque en este caso son los padres quienes no mandan a sus hijos a clases y no es una decisión de las organizaciones sindicales de los maestros.

“(Descuentos) No queremos adelantar sobre ese tema porque lo irónico y lo dramático es que quienes decidieron no hacer pasar clases a sus hijos son los papás, ese es un tema que implica un perjuicio, es una situación que no está articulada a un paro de labores definido por las organizaciones sindicales, se evaluará el contexto”, sostuvo.

Alertó que el límite para la suspensión de clases y reprogramar el calendario es de tres semanas de suspensión de actividades.

LA PAZ/Fides

GMR-JCBR