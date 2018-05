Guillén: Préstamo del FMI a la Argentina podría afectar a Bolivia

El ministro de Economía, Mario Guillén, sostuvo este jueves que el préstamo pedido por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, al Fondo Monetario Internacional (FMI) podría afectar al comercio de gas que se tiene con el vecino país.

“Preocupa, puede afectarnos, no nos olvidemos que Argentina nos compra gas (…). Habrá que ver cuánto de lo que le vendemos va hacia su industria. Hace un año Argentina más bien nos pedía que subamos los envíos del gas, por lo tanto esperemos que (la caída) en el volumen no sea significativo, pero no se descarta que eso afecte el tema del consumo de gas”, señaló.

El gobierno argentino anunció el pasado martes, un acuerdo con el FMI que incluye un crédito de 30 mil millones de dólares, como una forma de paliar su crisis económica.

Guillén señaló que Argentina no es la primera economía que entra en un proceso de crisis en los últimos años, Brasil transitó por ese proceso y actualmente trata de recuperarse. “Las crisis afectan obviamente, así como son amenazas también son oportunidades”, dijo.

El titular de Economía dijo que la plata del FMI no llega gratis por lo que preocupa lo que va de la mano del préstamo. Dijo que si sería ministro de Argentina sería el último lugar el Fondo al que acudiría para un crédito.

LA PAZ/Fides

