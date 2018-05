Costas anticipa el pago de deuda a empresas una vez desembolsados los recursos de Incahuasi

El gobernador cruceño, Rubén Costas, anticipó que una vez que sean descongelados los recursos correspondientes al campo Incahuasi se priorizará el pago adeudado a las empresas que ejecutan proyectos para la Gobernación y se desembolsará recursos a los municipios para cubrir el desayuno y almuerzo escolar.

Las declaraciones las realizó tras oficializarse el resultado del segundo estudio técnico que ratifica que el 100 por ciento del reservorio está en la región cruceña, según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

“Esto va ser para poder cumplir con muchas empresas, que están haciendo caminos, no se ha parado el departamento, miren ustedes, tendidos eléctricos que no se ha parado y obviamente los municipios que necesitan sus recursos y que todos han entendido la situación. Pero es una plata que está comprometida, no es tampoco que vamos a tener grandes recursos, con esto no le hacían daño a Rubén Costas, le hacían daño a la gente, a los proyectos, a los trabajos que estamos haciendo”, indicó.

La autoridad también propone trabajar en conjunto todos los niveles de gobierno y buscar nuevos mecanismos a los municipios y gobernaciones que les permita generar fuentes de ingresos alternos.

El pago de regalías del campo incahuasi fue congelado desde diciembre de 2017 por orden del Tribunal Constitucional.

SANTA CRUZ/Fides

GMR-PCA