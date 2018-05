César Farias director técnico de la selección de fútbol

César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol oficializó que el venezolano César Farías es el técnico invitado para dirigir los tres partidos de preparación que jugará la Verde en los próximos días. Después del anuncio el club The Strongest mediante un comunicado anunció que el técnico continuará al cargo del plantel paceño.

“Quiero destacar la predisposición del entrenador para apoyar este proceso, no quisimos improvisar, el técnico Farías hizo una exposición técnica al Comité Ejecutivo y ello hizo que la determinación sea unánime, para que sea invitado. También debo destacar la calidad profesional, empezamos un proceso de la mejor manera posible”, declaró el titular federativo.

El próximo 25 de mayo la Verde jugará un partido amistoso contra los holandeses, posiblemente en la ciudad de Santa Cruz, la sede aún no fue oficializada. Mientras que el 28 del mismo mes enfrentará a Estados Unidos en Filadelfia, en tanto que el 07 de junio jugará contra Corea del Sur en Austria, estos tres encuentros fueron oficializados por Salinas.

“Es un honor aceptar esta invitación; se las dificultades que se presentaron en estos últimos meses. A la Selección nunca se le dice no, cuando me manifestaron la idea de poder dirigir el equipo no dudé en utilizar toda mi experiencia para los partidos de preparación. Hay dificultades para generar la lista para los partidos, pero tenemos que hacer frente”, expresó el venezolano, cuya continuidad podría extenderse.

LA PAZ/APG

paa