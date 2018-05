Fallece Tom Wolfe, creador del “nuevo periodismo”

El escritor estadounidense Tom Wolfe, considerado el padre del Nuevo Periodismo, murió este lunes en Nueva York a los 87 años según confirmó su agente, Lynn Nesbit el martes.

Lynn Nesbit, agente del periodista y escritor estadounidense Tom Wolfe, dijo a los diarios The Wall Street Journal y a The New York Times, que el autor de La hoguera de las vanidades estaba aquejado de neumonía y había sido hospitalizado por una infección en un hospital de Manhattan.

Nacido en Richmond (Virginia), Wolf residía en Nueva York desde 1962, cuando comenzó a trabajar para The New York Herald Tribune, al mismo tiempo que comenzó a hacerse un nombre en el periodismo literario y la novela periodística.

El escritor y periodista producía sus textos centrándose en los detalles y construía los hechos como si estuviese escribiendo una novela, escena a escena, defendía y aplicaba el realismo. Tenía pasos básicos que seguía a cabalidad para redactar sus textos y uno de ellos era “adoptar un punto de vista para relatar la historia”.

Wolfe, que insistía en que la única manera de contar una buena historia es salir por ella, adoptó una actitud experimental con apoyo del director de ese diario, Clay Felker, quien animaba a sus reporteros a ir “más allá del periodismo objetivo”.

La hoguera de las vanidades, su obra más famosa salió a la venta en 1987 y es considerada como una de las mejores de la literatura norteamericana. La obra, dura y reveladora, mostró los mundos paralelos y sustancialmente alejados del imaginario que se tenía de la gran ciudad.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS/Agencias

