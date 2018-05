Chuquisaca: Autoridades conminadas a renunciar seguirán cumpliendo sus funciones

Luego de que el cabildo multitudinario en Sucre conminó a las autoridades departamentales, municipales y legislativas, denominados traidores, a renunciar a sus cargos, ninguna de estas salió a dar la cara, solo fueron los secretarios o mandos inferiores que salieron a manifestar el desconocimiento de dichas resoluciones.

Es el caso de la Gobernación donde el jefe de gabinete, Ever Almendras, indicó que seguirán trabajando y cumpliendo con su gestión.

“Nosotros como gobierno departamental seguimos trabajando, lo vamos a seguir haciendo, nosotros no necesitábamos presión, movilizaciones, cabildos, paros”, sostuvo.

“Por qué no le han dicho de frente a la población que querían la cabeza del Gobernador y se hubieran evitado todos esos perjuicios, por qué no han dicho a la población de frente que querían derrocarlo al Gobernador, que querían su renuncia del Gobernador, así hubieran convocado al cabildo el primer día y no hubieran perjudicado a toda la población”, acotó.

La única autoridad cuestionada y que brindó una conferencia de prensa fue el rector de la Universidad de San Francisco Javier quien se acogió a la independencia de la casa superior de estudios y a su autonomía por lo que ningún cabildo popular tendría tuición para exigir su renuncia.

Además indicó que San Francisco Javier vuelve a sus actividades normales.

SUCRE/Loyola Fides

GMR-EUC