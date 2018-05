Cívicos chuquisaqueños piden a Evo Morales no llegar a Sucre si no tiene propuestas

El Comité Cívico Chuquisaqueño cree que el presidente Evo Morales será “persona no grata en Chuquisaca”, por lo que le sugirió al Mandatario no llegar en su celebración de la gesta libertaria el próximo 25 de mayo si no tiene propuestas para esa región y solucionar el tema límites e Incahuasi.

“Nosotros creemos que va ser persona no grata en Chuquisaca”, dijo el presidente del Comité Cívico chuquisaqueño, Rodrigo Echalar, según un reporte de radio Loyola Fides. El dirigente instruyó, más bien, realizar manifestaciones en vez de festejos.

“No tendría por qué llegar, a no ser que llegue con una respuesta favorable en el tema Incahuasi, que permita que se haga una delimitación justa, que revierta todas estas arbitrariedades que han cometido al promulgar la Ley (de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca), solamente en ese sentido puede venir a Chuquisaca, después creo que aquí el pueblo no lo recibiría porque no está dando nada a nuestro departamento más que atropellos, este maltrato es obra de su partido y de Evo Morales”, acotó.

Mientras tanto, desde la Gobernación han decidido volcar la página y preparar el festejo del grito libertario. El gobernador Esteban Urquizu aseguró que el que se siente chuquisaqueño festejará y el que no quiera pues ni modo.

“Hagan lo que hagan, digan lo que digan, la gobernación y sus organizaciones y sus instituciones vivas del departamento prepararon y organizamos lo que es el 25 de mayo y el aniversario del departamento”, aseveró.

SUCRE/Loyola Fides

GMR-EUC