El viceministro Quiroz acudirá a declarar el momento que lo convoquen

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó este sábado que acudirá a declarar ante el Ministerio Publico en el momento que se lo convoque para declarar en calidad de acusado por destruir bienes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

“Se me va convocar a raíz de una denuncia infundada que se está realizando, el momento que se me convoque yo me presentaré como cualquier ciudadano, me presentaré como José Quiroga, no en mi calidad de autoridad y bueno se esclarecerá. Es una denuncia totalmente infundada, conozco que hay una denuncia que él ha presentado por aquellos hechos en los cuales se me ha indicado que yo he ido a allanar y dañar la propiedad de la universidad, imagínense semejante aberración jurídica”, indicó según un reporte de radio Fides.

La declaración surge tras una publicación de la Agencia de Noticias Fides (Fides) que accedió a la citación que preparó la Fiscalía para Quiroga, para el martes 22 de mayo, por el “allanamiento” de los predios de esta casa de estudios superiores el 21 de diciembre.

La denuncia fue presentada por el rector de la UMSA, Waldo Albarracín Sánchez, por los probables delitos de allanamiento de domicilio por funcionario público, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y daño calificado.

“Es unan vergüenza para mí que mi Rector se reúne y tanga reuniones permanentes con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, esa es mi respuesta ante semejante grosería que ha realizado este señor Waldo Albarracín al sentar una denuncia infundada y al haberme sacado un veto universitario haciendo abuso de su poder”, sostuvo Quiroga.

LA PAZ/Fides

GMR-AP