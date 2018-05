Cardenal de Bolivia: Llámenme padre Toribio

El recién elegido Cardenal, Toribio Ticona Porco (80), dijo a radio Fides este domingo, “ todavía no puedo creer, me ha sorprendido y tengo que aceptar no puedo rechazar, y pido a todos que colaboren a este hijo de campesino y minero”.

Después agregó que espera tener la sede en La Paz, pero eso lo anunciará antes de su ordenación el 29 de junio, pero “pido que sigan llamando padre Toribio”.

Recordó que estudió en el seminario San Cristóbal de Sucre, después fue a la Pastoral de Quito, Ecuador, después estudió en con los jesuitas en Bélgica.

También rememoró cómo conoció al Papa Francisco en Buenos Aires, “él era Cardenal y yo estaba como parte de la Pastoral de los Migrantes en la capital argentina, para nuestros hermanos bolivianos”, después acotó que la última vez que se encontró con el Santo Padre le preguntó “dice qué comiste gato? y le dije que si, porque así fue”.

Después indicó que “hay que agradecer al Dios de la vida, pero pedir a los hermanos mineros, campesinos, trabajadores estar unidos por mejores días para Bolivia”.

SUCRE/Loyola – Fides

EUC/paa