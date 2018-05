Cardenal Ticona sobre palacio de Evo: “Hacer ese edificio para ostentación no me parece bien”

El recientemente designado cardenal de Bolivia, Toribio Ticona, aseguró este lunes en conferencia de prensa que el nuevo Palacio de Gobierno “es demasiado lujo” y que no le parece hacer un edificio solamente por ostentación.

“Con relación al Palacio, me parecer que es demasiado de lujo, porque normalmente habiendo en nuestra patria falta de hospitales, la educación y otros trabajos fundamentales, hacer ese edificio solamente para ostentación no me parece bien”, dijo.

Aclaró que esa opinión es personas y no compromete a Conferencia Episcopal de Bolivia.

La denominada Casa Grande del Pueblo es criticada no sólo por opositores sino también por la población. Este edificio tiene 24 pisos y la suite presidencial ubicada en el nuevo Palacio tiene una dimensión de 1.068 metros cuadrados e incluye sauna, jacuzzi y sala de masajes.

LA PAZ/Fides

GMR