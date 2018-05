El nuevo cardenal de Bolivia, Toribio Ticona, manifestó este lunes su deseo de entablar un diálogo sincero con el Gobierno para trabajar juntos Iglesia-Estado.

“No tenemos que estar tan enojados pero hay que arreglar algunos puntos que son fundamentales para la buena marcha tanto del Estado como de la Iglesia”, sostuvo.

“Yo espero que de verdad quisiéramos un acercamiento, un diálogo sincero, vivir así enojados, separados y atacándonos, unos a otros, no es el camino”, acotó.

El Cardenal explicó que el presidente Evo Morales es “un amigo” a quien le ayudó en sus marchar desde Patacamaya, pues lo alojaba y ha estado con él, cree que el Presidente también lo estima a él, por tanto estima que las relaciones serán amigables.

“El presidente actual es un amigo que le he ayudado para la democracia, en sus marchas de Patacamaya donde le he alojado, donde he estado con él, y él creo que también me estima, por lo tanto las relaciones serán más amigables mi persona por lo menos sin comprometer demasiado a la Conferencia Episcopal pero consultando a la Conferencia Episcopal se puede dar caminos de un entendimiento, de un acercamiento y no de un alejamiento ni de ofensas”, indicó.

El prelado reconoció que el actual Gobierno ha hecho muchas cosas por el país sin embargo –dijo- aquello no quita que exista respeto mutuo. “Tenemos que respetarnos mutuamente, no podemos aceptar que nos imponga ni nosotros imponer, pero busquemos un diálogo donde podemos trabajar Iglesia-Estado, pues lo principal es el hombres por ser imagen de Dios y no objeto”, aseveró.

LA PAZ/Fides

GMR-JCBR