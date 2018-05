El diputado opositor Rafael Quispe teme que le revoquen sus medidas sustitutivas y lo envíen a la cárcel porque le rechazaron los dos garantes solventes que presentó porque los papeles de folios reales que presentaron no están actualizados.

“Han rechazado los dos garantes que he presentado porque dice que los folios reales no están actualizados, por lo tanto hay que buscar nuevos garantes, nos parece injusto porque hemos presentado todo, garantes solventes y me parece que en el fondo quieren verme siempre en la cárcel”, dijo según un reporte de radio Fides.

Recordó que “el presidente del Tribunal, el señor Perales” le dijo que si no cumple con algunos de esos requisitos y lo enviaría a la cárcel.

“Lo que dijo: cualquier momento de oficio, sin audiencia, puede revocar esa medida sustitutiva y mandarme a la cárcel, eso es lo que dijo textual en la audiencia que hemos tenido”, apuntó.

Según Quispe, su defensa hasta mañana presentará una apelación a dicho rechazo. Explicó que tampoco hay un tiempo establecido para presentar nuevos garantes.

El 16 de mayo, el Juez ha determinado medidas sustitutivas para Quispe, con detención domiciliaria, además del impedimento de viajar al exterior, la prohibición de hablar sobre el caso de manera pública o por cualquier medio de comunicación, la presentación de dos garantes y la certificación de un domicilio.

LA PAZ/Fides

GMR-AP