Yudoka pide que le presten un traje para competir en Odesur

A días para el inicio de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, la yudoca Anette Aguilar pide prestado el traje (judogi) de sus compañeros para competir, además de solicitar ayuda económica a la población boliviana a través de su cuenta de Facebook para cubrir con los gastos de su preparación y de traslado vía terrestre a la capital valluna.

“No tengo trajes de competencia internacional, si bien he asistido a otros eventos me toca pedir prestados a otros compañeros su traje el cual me veo imposible comprar uno, ya que tiene un costo de 350 dólares cada uno. Todos saben que el deportista necesita suplemento el cual no tengo por el costo que es alto”, escribió Aguilar el fin de semana en su cuenta personal.

Aguilar tomó el camino que emprendieron otros deportistas: solicitar colaboración económica por las redes sociales ante la difícil situación que atraviesan los atletas cuando faltan pocos días para que ingrese a la Villa Suramericana, ubicada en la zona de La Tamborada.

“Actualmente me encuentro económicamente mal, ya acabe todos mis recursos económicos, nos convocaron a asistir a la concentración, tenemos que pagarnos nuestros pasajes por tierra con compromiso a reembolso allá en Cochabamba que por el momento no tengo dinero no para mi pasaje para el evento”, indicó la yudoca, que competirá en la división de menos 63 kilogramos.

La deportista dejó los estudios y el trabajo para dedicarse a sus entrenamientos, y a estas alturas sólo cuenta con los recursos para trasladarse desde su casa a su centro de preparación en Santa Cruz. Todas las jornadas Aguilar requiere de vendas, analgésicos, agua, pasajes y alimentación.

“Si está al alcance de su mano el poder ayudar a un deportista, sea a mi u otro compañero, hágalo nosotros no trabajamos por dinero lo hacemos por amor al deporte. Bolivianos no dejen a sus deportistas solos, nosotros representamos a Bolivia”, concluyó Aguilar.

En su mensaje, Aguilar colocó su número de celular (69886682) como referencia, su cédula de identidad (5890656 Santa Cruz) y su cuenta bancaria (507566000001 del BancoSol) para recibir la colaboración de la gente.

LA PAZ/APG