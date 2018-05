Tribunal de Alzada rechaza apelación y mantiene a Bazán con detención en la cárcel

El presidente del Tribunal de Alzada, Franz Mendoza, determinó declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por alcalde suspendido de Oruro, Édgar Bazán, por lo que continuará con detención preventiva en el penal de San Pedro por el caso mochilas. La decisión fue asumida en una audiencia que duró más de siete horas.

Sin embargo Mendoza explicó en conferencia de prensa que en el expediente presentado no figuran todos los argumentos expuestos en la audiencia de medidas cautelares, motivo por el cual se rechazó la apelación a la detención preventiva. Además, dijo que los abogados de la defensa no prepararon bien los argumentos de la apelación incidental.

“Todo lo que se ha desarrollado en audiencia no se encuentra plasmado en este expediente, se nos ha remitido el expediente original donde cursa un acta que no pasa de cinco fojas de modo que este tribunal no podía revisar todo lo que las partes habían alegado en aquella audiencia (…) pero como quiera que el recurrente no ha provisto el material correspondiente y, además, ha habido una acción de libertad, el juzgado de origen ha remitido todo el expediente original”, indicó.

La defensa de Bazán mostró su disconformidad con esa determinación pues no se habría tomado en cuenta varios aspectos. Uno de los abogados de la defensa del Alcalde manifestó que el Tribunal de Alzada cometió un grueso error por incurrir en la vulneración de los derechos de un ciudadano, en este caso de Bazán, ya que en esta audiencia no se habría tocado el tema de fondo y revisaron superficialmente la apelación.

ORURO/Fides

GMR-JH