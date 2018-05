Exobispo de El Alto y fundador de la UPEA pide diálogo para solucionar conflicto universitario

Monseñor Jesús Juárez Parraga, quien fue obispo de la ciudad de El Alto y fundador de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), lamentó la muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila y pidió diálogo a las autoridades para solucionar el conflicto.

“Nosotros expresamos a la familia nuestra solidaridad y le damos las debidas condolencias y ofrecemos nuestras oraciones para que el señor le haya dado el descanso eterno”, indicó a radio Loyola Fides el actual obispo de Sucre.

El Monseñor recordó el cariño que le tiene a esa urbe pues vivió 25 años en El Alto por lo que pidió a las autoridades solucionar el conflicto con el diálogo.

“Yo personalmente he vivido 25 años en El Alto, he sido fundador de la Universidad de El Alto y es por eso que la llevo en mi corazón y en ese sentido pido a las autoridades que haya diálogo abierto y sincero, que como buenos vigilantes se anticipen a los posibles conflictos que podamos tener en la sociedad y no lo lamentemos a última hora”, manifestó.

SUCRE/Loyola Fides

GMR-EUC