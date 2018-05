Muñoz revela que Chile recibió la recomendación de no interponer la objeción preliminar en La Haya

El excanciller Heraldo Muñoz recordó este jueves su participación en el proceso de defensa de Chile ante la demanda de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que actualmente se encuentra a la espera del fallo del tribunal.

En el marco de una exposición sobre el tema en la Universidad Finis Terrae, el ex ministro de la era Bachelet reveló que el Ejecutivo había recibido la recomendación de no interponer la objeción preliminar siendo advertido de que la decisión de objetar la competencia del tribunal no tendría buenos resultados.

Chile decidió objetar la competencia de la CIJ en 2014, argumentando que los límites entre el país y Bolivia estaban resueltos y que habían sido establecidos por el Tratado de 1904. Por tanto, la Corte no tenía jurisprudencia para obligar al país a negociar con su vecino al respecto.

Sin embargo, el tribunal internacional no opinó igual y falló en contra del Estado chileno. Una decisión que, pese a ser un duro revés, ya era prevista por el Ejecutivo y sus asesores incluso antes de presentar el recurso.

“Los abogados internacionales nos recomendaron no interponer la objeción preliminar, pero decidimos usar todos los pasos a los que teníamos derecho en el caso, y salimos ganadores en la sustancia pues la Corte recortó el caso boliviano, diciendo que no estaba en cuestión el Tratado de 1904, que el caso era sobre una supuesta obligación de negociar, desechando así el argumento escrito boliviano de que existía un ‘derecho de acceso soberano al mar'”, dijo Muñoz.

El ex Canciller sostuvo que la Corte añadió que “si existiese una obligación de negociar, la Corte no podía prejuzgar un resultado, el cual dependería exclusivamente de las partes: Chile y Bolivia”.

Tomado de Emol

GMR