A América Latina le conviene la legalización de las drogas, indica la Cepal

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena, afirmó que América Latina es la región “a la que más le conviene la legalización de las drogas” y que “ha llegado el momento” de plantearlo.

“Porque la ilegalidad es lo que está matando a la gente”, dijo en un foro de análisis en el Ministerio francés de Economía y Finanzas.

“¿Quiénes son los ilegales? Los consumidores, que también hay muchos en América Latina, pero llegó la hora de plantearnos seriamente la legalización de la droga”, subrayó.

“Hay que sacar y no entregar el bono demográfico, 165 millones de jóvenes, al narcotráfico en charola de plata, porque no tienen empleo, porque no tenemos instituciones para hacerles frente”, afirmó.

Para la mexicana, esta propuesta forma parte sólo de un planteamiento básico, porque la región tiene que empezar a buscar su propio camino y solución sobre el narcotráfico.

PARÍS, FRANCIA/Agencias

