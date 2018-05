Ministro de Hidrocarburos: Califica como “normal” nuevo paro en la planta de Bulo Bulo

“Este paro es normal y común; lo que pasa es que el senador Óscar Ortiz no quiere que haya industrialización, no se convence, hay dos, tres, cuatro (paros). En la historia de Margarita debe haber cinco paros al año, porque son normales y comunes y las maquinarias tienen que tener algún tipo de problema, y si no tiene problemas, tienen que tener un mantenimiento preventivo”, afirmó.

En torno de burla dijo que el senador Órtiz se convirtió en el jefe de mantenimiento de la planta de amoniaco y urea. “Lo que pasa es que cuando hay plantas, hay paros, para que no haya paro, no hay plantas (…). Se puede parar por mil cosas, vibraciones, elevación de temperaturas, fugas”, señaló.

Sánchez señaló que se estima que este año incluso se exporte un gran volumen del fertilizante en aproximadamente 200 mil toneladas e insistió que en plantas hidrocarburíferas como Margarita, Sábalo, San Alberto, Carrasco, Víbora, Río Grande, en todas las plantas, se registran paros correctivos, preventivos, proactivos o programados.