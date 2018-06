Dos profesores jubilados son asesinados y robados

Una pareja de profesores jubilados fueron asesinados después de ser robados en su casa ubicada en el municipio cochabambina de Sacaba, en las primeras horas del jueves, informó el comandante regional de la Policía de Sacaba, Óscar Ayala.

“Uno vecinos llamaron a la 110. Los oficiales llegaron e ingresaron a la vivienda, donde fueron encontrando charcos de sangre y después encontraron a dos personas maniatadas en dos sillas, ambos sin vida”, indicó Ayala.

El hombre tenía heridas a la altura de la frente, nariz y boca, las manos atadas a la espalda y los pies amarrados con masquín y cables.

La mujer no tenía lesiones físicas como su esposo. No obstante, le pusieron una bola de lana en la boca para que no pueda gritar.

Según la declaración del hijo de las víctimas, ellos eran profesores jubilados y se dedicaban a prestar dinero a una serie de personas.

En el lugar del crimen se encontró 18 mil dólares, pero el hijo afirmó que sus padres tenían una cifra superior en su casa.

La Policía aseguró que la investigación se centra en los vecinos de la pareja de ancianos, pues algunos de ellos eran sus deudores.

COCHABAMBA/Fides