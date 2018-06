Condecoran a Conrado Moscoso con máxima distinción de Sucre

En un acto protocolar que se desarrolló en la ciudad de los cuatro nombres, tras el arribo de Conrado Moscoso, medallista boliviano en los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, el raquetbolista recibió la máxima condecoración que otorga el Gobierno Autónomo de Sucre con el “Gran Mariscal de Ayacucho, José Antonio de Sucre”.

“Muy feliz por este reconocimiento, las medallas son producto de mucho esfuerzo en todos los aspectos, lamentablemente los deportistas no recibimos el apoyo para seguir compitiendo, pero de damos alegrías al país. Agradezco a las autoridades por este reconocimiento. También soy aun agradecido con Dios”, aseveró el campeón de Raquetbol en los Sudamericanos.

Moscoso junto a Roland y Carlos Keller, lograron sumar medallas de oro para Bolivia, primero en Singles, después en dobles y finalmente por equipos, las tres preseas doradas -por el momento- son las únicas que tiene el país en el medallero general. Los bolivianos destacaron en este campeonato en la disciplina de raquetbol junto a Jenny Daza, Yasmine Sabja, Valeria Centellas y Stefanny Barrios

“Estas medallas tendrán un lugar muy importante en mi corazón, pero los entrenamientos no terminan ahí, tengo objetivos que cumplir, por lo que el trabajo debe continuar, estoy muy agradecido con todos los que me apoyaron, este logro no es sólo mío y es producto de mucho sacrificio”, aseveró el medallista boliviano quien también fue tentado para representar a otro país en esta disciplina.

SUCRE/APG