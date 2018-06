Gremiales se movilizan contra la alcaldesa Hilaria Sejas

Terminó el encanto con la alcaldesa Hilaria Sejas y los gremiales, gente de su sector ha protagonizado la mañana de este martes una movilización en su contra, molestos porque no ha sido capaz de cortar los cobros excesivos que están sufriendo actualmente varios comerciantes por parte de funcionarios municipales.

El senador Marcelino Arancibia, ejecutivo de los gremiales en Oruro, encabezó esta movilización e hizo conocer la denuncia sobre este extremo.

“Cómo se maneja la Alcaldía haciendo este tipo de cobros, ¿a algunos les van cobrar el 15 por ciento, a otros el 100 por ciento, a unos el 50 por ciento, a otros el 80 por ciento?, aquí todos debemos tributar como corresponde”, indicó.

“Que demanden a sus funcionarios es cuestión de ellos, no queremos más abusos y de aquí no nos retiramos si no nos entregan nuestros padrones”, acotó.

Este grupo numeroso de gremiales realizó una vigilia en las puertas del municipio orureño.

ORURO/Fides

GMR-JSM